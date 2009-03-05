НАТО відновить зустрічі з Росією

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн НАТО вирішили відновити роботу Ради НАТО-Росія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

“По Росії міністри досягли згоди формально поновити роботу Ради НАТО-Росія, в тому числі на рівні міністрів”, - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що перше засідання Ради НАТО-Росія може відбутися вже невдовзі після самміту НАТО, якій відбудеться 3-4 квітня у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі.

Я. де Хооп СХЕФФЕР зазначив, що Росія залишається важливим гравцем на світовій арені, і має спільні інтереси з НАТО в таких областях як боротьба з тероризмом, нелегальною торгівлею наркотиками, нерозповсюдження ядерної зброї, а також в регіональних питаннях, зокрема, в стабілізації ситуації в Афганістані.

При цьому, Генсек НАТО наголосив, що рішення відновити формальну роботу Ради НАТО-Росія не означає, що НАТО готове відмовитися від своєї позиції щодо Грузії.

“З чим ми не згодні – це з визнанням незалежності Осетії та Південної Абхазії і наміром будувати військову базу в Абхазії. Але це ж територія Грузії”, - зазначив Я. Де Хооп СХЕФФЕР.

Як повідомляв УНІАН, формальні засідання Ради НАТО-Росія були припинені після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року.