До ЄС заборонять ввозити м`ясопродукти в багажу пасажирів

Брюссель. 6 березня. УНІАН. З 1 травня до країн-членів ЄС буде заборонено ввезення м’ясних продуктів в багажу пасажирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні зміни до правил були схвалені Єврокомісією 5 березня.

“Ці зміни продиктовані основним принципом зоосанітарної політики Комісії – краще попередити, ніж лікувати”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

Внесення змін до правил провозу багажу продиктовані намірами Єврокомісії захистити громадян ЄС від можливих інфекцій, які можуть бути завезені разом з м’ясопродуктами. Відповідно до змін, до ЄС у багажу заборонятиметься ввезення м’яса, молока, м’ясо- та молокопродуктів з третіх країн. Виняток зроблено для Хорватії, Фарерських островів та Ісландії, однак при цьому, кількість м’ясопродуктів чи молокопродуктів не повинна перевищувати 10 кілограмів. Передбачаються також винятки для сухого молока та спеціальних харчових добавок, якщо вони необхідні для споживання з медичних причин і їхня вага не перевищує 2 кілограмів на одну особу.

Нові правила не застосовуватимуться до Андорри, Ліхтенштейну, Норвегії, Сан-Марино та Швейцарії.