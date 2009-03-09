Брюссель. 9 березня. УНІАН. В 2008 році Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) збільшив кредитування малого та середнього бізнесу на 42% порівняно з 2007 роком.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Президент ЄІБ Філіп МЕЙСТАДТ.

За його словами, вартість кредитів, виданих малому та середньому бізнесу в 2008 році становила 8,1 млрд. євро проти 5,7 млрд. євро в 2007 році. Більше половини кредитів були видані у четвертому кварталі для стимулювання економіки ЄС.

При цьому, загальний кредитний портфель ЄІБ в 2008 році також зріс на 21% - до 57 млрд. євро проти 48 млрд. в 2007 році.

86% всіх виданих ЄІБ кредитів були надані на проекти в країнах-членах ЄС, 14% - на розвиток проектів в країнах, що мають статус кандидатів на членство, у країнах-партнерах в Середземномор’ї та на Сході Європи, країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

Чистий прибуток банку в 2008 році становив 1,65 млрд. євро проти 1,63 млрд. в 2007 році.

Довідка УНІАН. ЄІБ був створений Римською угодою ЄС від 1958 року для довготермінового кредитування проектів в країнах-членах ЄС.