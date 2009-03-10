Комітет Європарламенту підтримав зменшення вартості СМС в роумінгу

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту підтримав запровадження обмежень на вартість СМС-повідомлень в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті доповіді Андіни-Іоани ВАЛЄАН (група ліберальних партій, Румунія), схваленому на засіданні Комітету 9 березня в Страсбурзі.

Комітет, зокрема, погодився з пропозиціями Єврокомісії щодо встановлення максимальної вартості СМС-повідомлення в роумінгу на рівні 0,11 євро (без ПДВ), що майже на 60% менше, ніж середня вартість СМС-повідомлення зараз – 0,29 євро.

Крім того, проект Директиви передбачає, що під час перебування в іншій країні-члені ЄС, користувач мобільного зв’язку має отримувати повідомлення про вартість послуги “Мобільний Інтернет” в роумінгу для того, щоб уникнути “цінового шоку” після отримання рахунку за використання цієї послуги.

Депутати також висловилися за те, щоб максимальна вартість користування “Мобільним Інтернетом” в роумінгу становила 0,50 євро за один мегабайт, а не 1 євро, як це пропонувала Єврокомісія.

Крім того, проектом доповіді підтримані нові пропозиції Єврокомісії щодо подальшого зменшення вартості дзвінків в роумінгу з 1 липня 2010 року до максимум 0,40 євро за хвилини (без ПДВ) за здійснений дзвінок в роумінгу та максимум 0,16 євро (без ПДВ) – за отриманий дзвінок. Депутати також висловилися за те, щоб ці тарифи могли бути переглянуті вже у 2012 році, а не в 2013-му, як це пропонувала Єврокомісія.

Голосування у сесійній залі за проект доповіді заплановано на другу половину квітня.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2008 року Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС погодилася зменшити вартість СМС в роумінгу.

Єврокомісія запропонувала обмежити вартість СМС в роумінгу 23 вересня цього року.

В 2007 році в ЄС вже було запроваджено обмеження на вартість мобільних дзвінків у роумінгу. Максимальна вартість “роздрібного” (для кінцевого споживача) вхідного дзвінка в роумінгу встановлена в 24 центи за хвилину на 2007 рік, 22 центи – починаючи з 2008 року та 19 центів – починаючи з 2009 року.

Максимальна вартість “роздрібного” вихідного дзвінка в роумінгу встановлена в 49 центів за хвилину з 2007 року з поступовим зниженням до 46 центів в 2008 році та 43 центів – з 2009 року.