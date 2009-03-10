”УкрАВТО” звільнить 25% штату Варшавської автофабрики

Варшава. 10 березня. УНІАН. Варшавська автомобільна фабрика (FSO), власником якої є українська корпорація «УкрАвто», через економічну кризу планує до червня поточного року звільнити більш як 25% своїх працівників. Про це УНІАН повідомив директор бюро правління заводу Ришард КОВАЛЬСЬКИЙ.

Він пояснив звільнення значним спадом продажу автомобілів як у Польщі, так і на європейських ринках, де продавалися раніше вироблені на заводі авто.

«Ми не маємо іншого виходу», - сказав Р.КОВАЛЬСЬКИЙ.

Представник FSO сказав, що роботу можуть втратити 650 працівників з 2,5 тисяч, котрі працюють на підприємстві, зауваживши, що компанія планує максимально скоротити кількість звільнень.

За його словами, компанія розглядає можливість зменшення зарплати працівникам, а також розраховує на допомогу польського уряду, зокрема, в справі отримання банківських кредитів, з якими останнім часом у Польщі дуже складно.

Р.КОВАЛЬСЬКИЙ повідомив, що в поточному році завод зменшить виробництво більш як удвічі - до 44 тисяч автомобілів з понад 90 тисяч, вироблених в 2008 році.

Довідка УНІАН. У 2005 році FSO опинилась на грані банкрутства, від якої завод врятувала корпорація «УкрАвто», котра викупила борги перед банками та інвестувала в розвиток підприємства, яке поставляло українському концерну машинокомплекти Daewoo Lanos.

«УкрАвто» купив 19,9% акцій заводу через свою компанію «АвтоЗАЗ» за символічні 100 злотих (близько 30 доларів) й отримала від уряду право управляти 84,31% акціями підприємства.

Згідно з умовами купівлі-продажу, українська компанія зобов’язалася зберегти рівень працевлаштування на підприємстві на рівні 2,2 тисяч чоловік до 2009 року та налагодити виробництво нового автомобіля.

FSO з листопада 2007 року почав виробляти Chevrolet Aveo.