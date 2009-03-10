Грузії заборонили співати про Путіна на ”Євробаченні”

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європейський мовний союз офіційно відмовив у прийнятті до конкурсу “Євробачення-2009” грузинської пісні “We Don`t Wanna Put In”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Союзу, сьогодні він офіційно поінформував грузинське громадське телебачення GPB про те, що слова пісні “We Don`t Wanna Put In” , яка стала національним лідером Грузії не відповідають правилам змагань.

Референтна група конкурсу, зокрема, вирішила, що слова пісні не відповідають пункту 9 статті 4 правил, відповідно до якого ніякі слова, що можуть мати політичний підтекст, не повинні допускатися до участі в конкурсі.

У зв’язку з цим Референтна група запропонувала грузинському каналу або переписати слова пісні групи Stephane&3G, або запропонувати нову пісню для участі у конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, свої претензії до грузинської сторони раніше висловлювала Росія, оскільки вважала, що слова пісні можуть мати подвійний смисл, оскільки є співзвучними з прізвищем прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА. Текст пісні можна перекласти як “Ми не хочемо втягуватися в негативний рух, це вбиває звичку, я намагаюся вибухнути в диско сьогодні ввечері, відриватися з тобою”. Водночас, його можна перекласти і як “Ми не хочемо Путіна”, що і викликало незадоволення в Росії.

Фінал “Євробачення-2009” відбудеться цього року в Москві 12,14 та 16 травня.