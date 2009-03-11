Ющенко поїде до Брюсселю

Київ. 11 березня. УНІАН. 18-19 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Бельгії. Про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, планується, що у Брюсселі відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА з головою Європейської Комісії Жозе-Мануелем БАРРОЗУ, а також переговори з іншими керівниками Євросоюзу.

Під час них сторони обговорять комплекс питань, пов’язаних з реалізацією євроінтеграційного курсу України та подальшої ефективної співпраці нашої держави з ЄС.

А.ГОНЧАРУК відзначив, що особливу увагу буде приділено темі укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. При цьому А.ГОНЧАРУК підкреслив, що плани України по інтеграції в європейські структури незмінні і залишаються серед основних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності Президента.

«Ми плануємо також окремо порушити комплекс питань, пов’язаних з проблематикою енергетичної безпеки», - розповів заступник глави Секретаріату, додавши, що йтиметься також про низку інших тем, в яких є взаємний інтерес України та ЄС.

Крім того, в Брюсселі Президент візьме участь у саміті Європейської народної партії.