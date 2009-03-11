Безробіття у Польщі зросло до 11%

Варшава. 11 березня. УНІАН. Безробіття у Польщі в лютому поточного року зросло до 10,9% з 10,5% у січні, повідомляє Міністерство праці та соціальної політики Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міністерства, на кінець лютого в країні було зареєстровано понад 1,7 млн безробітних.

Зростання рівня безробіття було зафіксоване у всіх областях Польщі: від 0,1 до 0,7%

Міністерство також повідомило, що у лютому кількість нових пропозицій праці, зареєестрованих у центрах зайнятості, становила 64,4 тисячі, що на 3 тисячі менше показників січня.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують можливе зростання безробіття в Польщі в 2009 році до 13% (близько 9% в минулому році).

Населення Польщі складає 38 мільйонів осіб, 25 мільйонів з яких професійно активні люди (віком від 18 до 64 років).