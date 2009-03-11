Грузія відмовилась від участі в ”Євробаченні-2009”

Київ. 11 березня. УНІАН. Грузія відмовилась від участі в пісенному конкурсі ”Євробачення-2009”, який пройде в травні в Москві, повідомила РІА Новости керівник грузинського проекту конкурсу Натіа УЗНАДЗЕ.

Європейський мовний союз у вівторок, 10 березня, поінформував керівництво Громадського мовлення Грузії про невідповідність тексту пісні We don`t wanna put in, з якою на конкурсі планувала виступити група ”Стефані і 3G”, правилам змагання. Зокрема, відповідно до пункту 4.9 учасники не повинні використовувати політичні чи інші заклики. Грузія могла б змінити текст пісні, представити іншу пісню або навіть іншого учасника.

”Колектив відмовляється вносити зміни в текст пісні”, - сказала Н.УЗНАДЗЕ.

В середу група ”Стефані і 3G”повернулася до Тбілісі з-за кордону.