Чехія не виключає участі Росії в Східному партнерстві

Брюссель. 13 березня. УНІАН. Чехія не виключає можливості співпраці з Росією в окремих проектах в рамках Східного партнерства.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у чеському Президентстві в ЄС.

“Ми не можемо виключити співробітництва з третіми країнами, однак кожен такий випадок розглядатиметься окремо”, - сказав співрозмовник агентства.

Водночас, він зазначив, що “Східне партнерство” розраховане в першу чергу на співпрацю з шістьма країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

Як повідомляв УНІАН, Східне партнерство – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) принципово погодилася започаткувати цей проект. Остаточне рішення буд. Прийнято на засіданні Європейської Ради 19-20 березня. Установчий самміт Східного партнерства за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться на початку травня у Празі.