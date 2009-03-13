ЄС та США готуються до неформального самміту

Брюссель. 13 березня. УНІАН. ЄС та США на неформальному самміті в Празі планують обговорити питання енергетики, кліматичних змін та зовнішньої політики.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в чеському президентстві в ЄС.

“Ми би хотіли обговорити з (Президентом США Бараком – УНІАН) ОБАМОЮ такі питання, як енергетична безпека, кліматичні зміни, ситуацію в регіоні від Середземномор’я до Каспійського моря, включаючи Близький Схід та Іран”, - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за словами представника чеського Президентства в ЄС, сторони планують обговорити ситуацію в Афганістані.

Попереднє обговорення оду підготовки до неформального самміту відбудеться, за словами співрозмовника агентства, в ході засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 16-17 березня.

Як повідомляв УНІАН, неформальний самміт ЄС-США відбудеться у Празі 5 квітня цього року.