У лютому продажі нових авто в Європі продовжили зниження

Брюссель. 13 березня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у лютому 2009 року скоротилися на 18,3% порівняно з лютим 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Загалом, падіння в реєстрації нових автомобілів триває 10-ий місяць поспіль. В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в чотирьох країнах організації вільної торгівлі (Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії) становила у лютому 968,159 тис.

В Західній Європі у лютому 2009 року було зареєстровано 902 037 нових автомобілів, або на 17,3% менше, ніж у лютому 2008 року. Зменшення продажів спостерігалося в усіх країнах за винятком Люксембургу (продажі зросли на 0,3%), і становило від –83,6% в Ісландії до –13,2% у Франції. Значне зниження продажів автомобілів було зареєстровано на таких ринках, як Іспанія (-48,8%), Італія (-24,4%), Великобританія (-21,9%).

В нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у лютому скоротилася на 30,3%. Найменше постраждав польський ринок, якій, навіть продемонстрував зростання порівняно з лютим 2008 року на 7,3%. Інші основні ринки скорочувалися: Чехія (-7,7%), Угорщина (-46,4%), Румунія (-66,5%).

Як повідомляв УНІАН, у січні продажі нових автомобілів в Європі скоротилися на 27% порівняно з січнем 2008 року.