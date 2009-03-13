Ющенко хоче європейського курсу у зовнішній політиці

Тернопіль. 13 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україні потрібно утверджувати європейський курс у зовнішній політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету. При цьому Президент наголосив, що він ніколи не формував зовнішню політику за принципом “проти когось”. “Я не ставлю ціль з кимось зробити проблему, щоб сформувати європейський вектор”, - запевнив В.ЮЩЕНКО. Разом з тим, він висловив переконання, що в Україні потрібно утверджувати нинішню зовнішню політику, “оскільки європейський курс - це прозорі правила гри на ринку, це рівні економічні можливості і розвиток середнього класу”.

Він зауважив, що Україна межує з двома різними системами. “У цьому є не лише загрози, а й великі переваги. Але складність української політики полягає в тому, що одні принципи працюють в одну сторону, другі – в іншу”, – сказав він. Натомість, на його думку, треба “тримати чітку рамку стратегічних інтересів нації, не втрачаючи вигоди ні в одному напрямку, ні в іншому”.

“Зараз є багато опонентів, які хотіли би бігти у вчорашній день, не мати волі, падати на коліна, дуже часто навіть не мати цінностей, які відрізняють націю і державу від колонії. Але є покоління, яке йде після нас, яке вже має інші цінності, воно не виховане на фальсифікованій історії”, - констатував В.ЮЩЕНКО. На його думку, саме молодь має сформувати ту владу, яка має почуття господаря. “Потрібно навчити владу бути самостійною”, – підсумував В.ЮЩЕНКО, звертаючись до студентів ТНЕУ.