Київ все-таки відзначить День Європи

Київ. 13 березня. УНІАН. День Європи у Києві відбудеться на належному рівні, як і заплановано – у третю суботу травня. Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сказав відповідальний за підготовку свята заступник голови КМДА Сергій РУДИК.

Він нагадав, що 16 травня цього року у столиці будуть відзначатися одразу три свята: безпосередньо День Європи, День науки та Міжнародний день сім’ї. «Саме тому перед міською владою стоїть завдання органічно поєднати в спільному заході європейські та сімейні цінності, приділити увагу науці», – сказав С.РУДИК.

Він також розповів, що зазвичай Європейська комісія зверталася до Київської міськдержадміністрації зі своїми пропозиціями на початку року, а КМДА повністю забезпечувала організаційну частину свята: встановлення сцени, перекриття вуличного руху, інформаційну підтримку, запрошення жителів та гостей міста до участі у заходах тощо. І цього року, незважаючи на те, що офіційного звернення від Єврокомісії до КМДА дотепер не надійшло, міська влада повністю готова провести День Європи на належному рівні.

«Днями відбудеться нарада керівництва міської адміністрації з представниками Європейської комісії, де, сподіваюсь, ми знімемо всі питання щодо підготовки та проведення Дня Європи в Києві», – висловив впевненість С.РУДИК.

Щодо виділення коштів, то, незважаючи на складну економічну ситуацію, фінансування з боку КМДА на заходи до Дня Європи залишиться на рівні попередніх років – близько 60 тис. гривень.

В рамках відзначення Дня Європи міська адміністрація планує оголосити конкурс дитячого малюнку «Якою я бачу Європу», в рамках якого всі учні столиці будуть мати змогу висловити своє ставлення до європейських цінностей та змалювати місце України в об’єднаній Європі.