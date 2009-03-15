В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС)
21:25, 15 березня 2009Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують, зокрема, обговорити питання подолання економічної кризи, визначити позицію ЄС напередодні самміту “великої двадцятки”, якій відбудеться 2 квітня у Лондоні, визначити напрямки подальших дій в питаннях енергетичної безпеки та боротьби з кліматичними змінами, а також затвердити нову ініціативу ЄС “Східне партнерство”, яка має бути офіційно започаткована на спеціальному самміті 7 травня цього року у Празі.
Дата проведення: 19-20 березня 2009 року Час початку: 17-00, 19 березня 2009 року.
Час початку: 17-00, 19 березня 2009 року.
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