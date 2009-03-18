Українці почали краще ставитися до ЄС

Київ. 18 березня. УНІАН. Українці почали краще ставитись до Євросоюзу, а ставлення до НАТО залишається незмінно низьким.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, який сьогодні підбивав підсумки річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни»

Згідно з даними, переданими агентству УНІАН, спостерігається стійка тенденція зменшення кількості респондентів, які пов`язують перспективи розвитку України з Росією, і збільшення кількості прихильників інтеграції України з Європейським Союзом.

В інституті відзначають, що на сьогодні 28,6% українців пов`язують перспективи розвитку з ЄС (у жовтні 2006 року було лише 18,9%), а 28,1% - з Росією (33,5% - у жовтні 2006 року).

На думку експертів, ця тенденція, зокрема, обумовлена тим, що на фоні позитивних очікувань від політики Євросоюзу по відношенню до України (вступ до СОТ, можливе спрощення візового режиму) спостерігаються негативні очікування економічної загрози з боку Росії (ціна на газ, «торгові війни», економічні санкції).

Проте, наголошують експерти, українці не поспішають до НАТО, ставлення до якого практично не змінилося за останні роки, залишаючись критичним, тоді як ставлення до Євросоюзу поступово змінюється на краще.

«Сьогодні, як і два роки тому, Євросоюз приваблює українців насамперед перспективами заробляти гроші і без перешкод мандрувати, а не можливим членством країни у ЄС з чіткими обов’язками держави і громадян», - зазначають в Інституті Горшеніна.

Більшість респондентів виступають за збереження Україною нейтрального статусу. Більше того, наголошують експерти, дві третини опитаних проти розміщення іноземних військових баз на території країни. При цьому громадяни України не розцінюють розміщення російських військовослужбовців на території країни як військову присутність. 36,1% українців до перебування російського Чорноморського флоту на території Криму відносяться лояльно.

Також, відповідно до даних опитувань, українці скептично ставляться до оборонних можливостей країни та підтримують перехід армії на професійну основу. Всього 13,5% опитаних вважають, що армія має складатися з призовників, на основі обов’язкової військової служби.

Українці вважають, що зближення України з Росією має відбуватися у певних межах. Зокрема, подібне зближення повинно обмежитися безвізовим рухом громадян (57,8%), культурним взаємообміном (53,7%) та введенням єдиного митного простору (35,8%). Відтак, на думку українців, будь-яке зближення з Росією повинно мати форму прагматичного співробітництва та взаємообміну. В цілому українці не готові зближуватися з Росією на інституційному рівні.

Впродовж 2008 року Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна досліджував, якою бачать українці власну державу і якою хотіли б її бачити, чого чекають від своєї країни, на що і на кого сподіваються, як планують своє майбутнє. Дослідження проводились методом індивідувальних інтерв’ю (face to face) та телефонних опитувань (CATI), і здійснювались в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі.