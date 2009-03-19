Ющенко хоче інтегруватися до Європи через енергоринок

Київ. 19 березня. УНІАН. Найкращий спосіб інтеграції України в Євросоюз - кооперація через енергетичний ринок.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю газеті «European Voice», відповідаючи на запитання в контексті проведення конференції з модернізації ГТС України, яка відбудеться у Брюсселі 23 березня ц.р.

Інтерв`ю відбулося сьогодні вранці у Брюсселі, де глава держави перебуває з робочим візитом.

Серед інших тем, які порушувалися під час інтерв`ю - розвиток відносин України з Європейським Союзом, насамперед, переговорний процес щодо укладення Угоди про асоціацію. Президент України висловив сподівання, що цю угоду буде підписано вже цього року.

Також під час інтерв`ю Президент виклав своє бачення щодо ініціативи «Східне партнерство».

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