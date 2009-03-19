Брюссель. 19 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє, що “Східне партнерство” – не філантропія, а нова зовнішня політика Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на дискусії в Європейському політичному центрі.

“Ця політика – не філантропія, це – зовнішня політика Європи XXI-го століття”, - сказала вона.

Комісар зазначила, що “Східне партнерство”, відкриває можливості для посилення співпраці, але водночас, не передбачає на нинішньому етапі членства для країн-східних сусідів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – швецько-польська ініціатива, спрямована на покращення відносин зі східними сусідами ЄС, яка була принципово схвалена у грудні 2008 року. Остаточне затвердження програми має відбутися на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19-20 березня. Східне партнерство розраховане на співпрацю з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.