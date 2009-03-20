ЄС запропонує подвоїти фінасування МВФ

Брюссель. 20 березня. УНІАН. ЄС запропонує подвоїти фінанси Міжнародного валютного фонду (МВФ) для допомоги країнам, які найбільш постраждали від фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив пізно ввечері 19 березня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

“Ми погодилися пропонувати збільшення коштів МВФ, можливо, навіть, зможемо досягнути подвоєння”, - сказав він.

За його словами, ця пропозиція стане однією з багатьох інших, з якими ЄС планує виступити на самміті “великої двадцятки” у Лондоні 2 квітня.