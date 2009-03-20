Лідери ЄС затвердили ”Східне партнерство”

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

«Ми затвердили «Східне партнерство» з бюджетом 600 млн. євро», - сказав він.

У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ зазначив, що дебати щодо «Східного партнерства» були дуже інтенсивними, але у підсумку вдалося досягнути результату. «Це важливий результат не тільки для наших східних партнерів, але й для самого ЄС, оскільки ми хочемо співпрацювати з гарними партнерами», - сказав він.

Говорячи про можливу участь Білорусі в новій політиці ЄС, міністр зазначив, що Білорусь мала б бути також охопленою «Східним партнерством». Разом з тим він зазначив, що питання участі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА в запланованому на 7 травня установчому саміті «Східного партнерства» залежить, в першу чергу, від самого білоруського Президента та його дій в наступні тижні, що залишилися до 7 травня.

Прем’єр Чехії також зазначив, що на сьогодні поки що немає остаточного рішення з приводу того, де саме буде проведений саміт: у Празі чи у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) принципово погодилася започаткувати цей проект. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Європейської Ради 19-20 березня. Установчий саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.