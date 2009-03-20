ЄС збільшить внески до МВФ

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери країн Європейського Союзу домовилися збільшити відрахування до Міжнародного валютного фонду до 75 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

«75 млрд. євро – добровільні кредити МВФ», - сказав він.