ЄС збільшить внески до МВФ
15:55, 20 березня 2009Новини ЄС
0 0
До 75 млрд. євро
Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери країн Європейського Союзу домовилися збільшити відрахування до Міжнародного валютного фонду до 75 млрд. євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.
«75 млрд. євро – добровільні кредити МВФ», - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter