ЄС зацікавленій в ефективності української ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує на зацікавленості ЄС в ефективному функціонуванні української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС заявила сьогодні у Брюсселі, відкриваючи Міжнародну інвестиційну конференції з модернізації української газотранспортної системи.

«Українська газотранспортна система є фундаментальною у європейській системі постачання газу», - сказала комісар.

Вона зазначила, що через українську ГТС до країн – членів ЄС постачається 80 відсотків усього газу з Російської Федерації.

Комісар зазначила, що згідно з підготовленим українською стороною майстер-планом модернізації української ГТС підвищиться на 25% її ефективність, що дасть можливість більше постачати газу до ЄС.

Разом з тим, вона наголосила на необхідності одночасно з модернізацією здійснювати структурні реформи внутрішнього українського ринку газу.