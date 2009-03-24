ЄС залишився без голови, а Чехія без прем`єра

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Нижня палата чеського парламенту відправила прем’єр-міністра Мірека ТОПОЛАНЕКА у відставку.

Як повідомляє AFP, за недовіру уряду проголосували 101 депутат з 200. Таким чином, уряд має піти у відставку.

Чехія зараз є головуючою країною в Європейському Союзі і, відповідно до чеського законодавства, саме М.ТОПОЛАНЕК очолював до цього часу Раду ЄС.