В Європі запровадять біометричні візи

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Європарламент підтримав запровадження біометричних віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Сари ЛЮДФОРД (група ліберальних партій, Великобританія), схваленій сьогодні на засіданні парламенту в Страсбурзі.

Згідно з документом, передбачається, що візи до країн Шенгенської зони повинні будуть містити фотографію та відбитки пальців. При цьому, візова інформаційна система повинна запрацювати в тестовому режимі щодо збирання біометричних даних вже в жовтні цього року з тим, щоб стати повністю операційною з 2010 року.

Водночас, проект рекомендацій ЄС передбачає, що діти у віці до 12 років будуть позбавлені необхідності надавати відбитки пальців.

Крім того, документ передбачає створення країнами-членами ЄС спеціальних спільних центрів в третіх країн зі збору запитів на отримання візи та біометричних даних для полегшення процесу реєстрації та зменшення видатків на утримання власних консульських установ. Водночас, країни-члени матимуть можливість самостійно вирішувати чи брати їм участь у створенні таких спільних центрів, чи самостійно забезпечувати власні консульські установи необхідним обладнанням. Документ також передбачає можливість використання країнами-членами в третіх країнах послуг аутсорсингових компаній для збору біометричних даних. При цьому, таким компаніям дозволено стягувати додаткові (понад вартості візи – УНІАН) збори з громадян лише в тому випадку, якщо громадяни третіх країн матимуть можливість вибору: отримувати візу через посередника чи напряму в консульському відділі країні-члена ЄС.

Як повідомляв УНІАН, проект рекомендацій щодо внесення змін до Спільних консульських інструкцій був розроблений Єврокомісією ще наприкінці 2006 року, і проходив процес узгодження в Раді ЄС та Європарламенті. Для набуття чинності рекомендації повинні також бути схваленими Радою ЄС.

До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія та Швейцарія.