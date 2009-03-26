Європарламент закликає підтримати автомобілебудівників

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Європарламент закликає до підтримки створення нових робочих місць в автомобілебудуванні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій 25 березня на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували” 413 депутатів, проти – 44, утрималися – 13.

У документі відзначається, що європейська автомобілебудівна промисловість є ключовою для європейської економіки, в якій зайнято прямо і непрямо 12 млн. робітників, або близько 6% всіх робітників в країнах-членах ЄС.

Автомобілебудівна промисловість була дуже суттєво вражена економічною кризою, зазначили депутати, особливо в останній квартал 2008 року та в перший квартал 2009 року, що призвело до значного зменшення виробництва і спричинило “неминучий тиск на зайнятість та рівень інвестицій в ЄС”.

У резолюції зазначається, що лише у Великобританії у січні кількість реєстрації нових автомобілів впала на 30,9% порівняно із січнем 2008 року. У зв’язку з цим депутати закликали Єврокомісію забезпечити найкраще використання європейських фондів для забезпечення тренінгів для працівників, що залишилися без роботи в результаті проблем галузі. Крім того, депутати висловили переконання в тому, що фінансову підтримку сектору може надати Європейський інвестиційний банк, зокрема, шляхом спрощення доступу до дешевих кредитів для малого та середнього бізнесу.

Депутати назвали важливим для ЄС поглибили ти діалог зі своїми торгівельними партнерами з метою забезпечити чесні правила гри для європейських автомобілебудівників на міжнародних ринках і утримуватися від протекціонізму. При цьому, депутати висловили стурбованість окремими заходами, вжитими країнами-членами ЄС для підтримки галузі, які можуть призвести до порушення конкуренції всередині ЄС.

У резолюції також міститься підтримка ініціативам ЄС щодо покращення екологічних характеристик автомобілів та продовження досліджень в цій області з метою виробництва більш дружніх до навколишнього середовища автомобілів та створення додаткових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, падіння продажів нових автомобілів в Європі тривають 10-ий місяць поспіль. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у лютому 2009 року продажі нових автомобілів в цілому в ЄС скоротилися на 18,3% порівняно з лютим 2008 року.