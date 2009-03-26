”Східне партнерство” не спрямоване проти Росії
Запевняють в Єврокомісії
Київ. 26 березня. УНІАН. Представник Європейської комісії Джон О’РУРКЕ заявляє, що ініціатива “Східного партнерства” не спрямована проти Росії.
Про це він сказав під час свого виступу на Міжнародній конференції на тему: «Україна в концепції “Східного партнерства”».
За словами Д.О’РУРКЕ, в ході дебатів, які проводились в Європейській Раді багато країна висловлювали занепокоєння з цього приводу.
Також, за його словами, були різні сигнали з Москви. «Остання реакція глави МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА вказувала на те, що Російська Федерація має певне занепокоєння», - сказав він. При цьому Д.О’РУРКЕ пояснив, що “Східне партнерство” - це пропозиція спрямована на країни, які є цільовими у політиці європейського сусідства. «Російська Федерація з самого початку сказала, що вона не буде брати участі в цій ініціативі. В принципі це і є причиною, чому “Східне партнерство” не було націлене на Росію», - сказав він.
Д.О’РУРКЕ зазначив, що в цій ініціативі немає нічого, що може становити загрози РФ, якщо звичайно процвітання цих країн не є для неї загрозою. Також він зазначив, що “Східне партнерство” не є шляхом до розширення ЄС, оскільки в середині Євросоюзу немає консенсусу щодо цього питання.