Іспанія хоче до 2010 року підписати угоду ЄС-Білорусь

Київ. 30 березня. УНІАН. Іспанія виступає за відміну візових санкцій Європейського Союзу відносно керівництва Білорусі і розраховує, що на початку її головування в ЄС буде підписаний перший базовий документ про співпрацю між Білоруссю і Євросоюзом.

Як передає білоруська служба радіостанції «Свобода», про це заявив міністр закордонних справ і співпраці Іспанії Мігель МОРАТІНОС у Мінську після зустрічі зі своїм білоруським колегою Сергієм МАРТИНОВИМ.

“Ми хочемо, щоб на початку нашого головування була підписана перша базова угода, яка визначала б наші двосторонні відносини. До цього часу ми повинні цілком відмовитися від усіх санкцій і обмежень – механізмів учорашнього дня», – сказав М.МОРАТІНОС.

За його словами, на неформальному саміті міністрів закордонних справ ЄС у Чехії Іспанія виступила за відміну всіх санкцій відносно керівництва Білорусі.

М.МОРАТІНОС підкреслив, що в ході свого візиту до Білорусі він представляє не тільки свою країну, але й Раду Європи і Євросоюз, в якому Іспанія головуватиме з 1 січня 2010 року.

За його словами, Іспанія як голова Ради Європи виступає за інтенсифікацію відносин із Білоруссю. М.МОРАТІНОС також зазначив, що Іспанія підтримує надання Білорусі статусу спеціально запрошеної в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). На його думку, в найближчому майбутньому Білорусь зможе стати повноцінним членом Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС ухвалила рішення про продовження на 9 місяців мораторію на невидачу віз ряду посадовців Білорусі. У той же час, міністри погодилися продовжити дію санкцій у вигляді заборони на видачу віз до Євросоюзу ряду посадовців Білорусі, включаючи Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, але припинили їх дію на 9 місяців.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі 28 березня у Чехії ухвалили рішення запросити Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА на саміт «Східного партнерства», який відбудеться у Празі 7 травня.

Головним опонентом запрошення О.ЛУКАШЕНКА виступив міністр закордонних справ Нідерландів Максим ФЕРХАГЕН, який вимагав гарантій від керівництва Єврокомісії, що, незважаючи на запрошення, направлене Президенту Білорусі, країну представлятиме міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ. В іншому разі М.ФЕРХАГЕН погрозив публічним викриттям білоруського лідера на саміті.

У результаті дискусії міністри закордонних справ ЄС домовилися, що запрошення О.ЛУКАШЕНКУ буде передане при негласному розумінні, що особисто О.ЛУКАШЕНКО не з`явиться у Празі 7 травня, а направить або С.МАРТИНОВА, або якогось іншого урядовця.

Довідка УНІАН. Міністр закордонних справ і співпраці Іспанії Мігель МОРАТІНОС передуває з візитом у Білорусі 29-30 березня. Це перший візит керівника МЗС Іспанії після оголошення незалежності Білорусі.

Дипломатичні відносини між Мадридом і Мінськом встановлені у лютому 1992 року.