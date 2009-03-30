День Європи у Києві відбудеться 16 травня

Київ. 30 березня. УНІАН. 16 травня у Києві планується провести День Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, особливістю цьогорічного святкування Днів Європи в Україні є широке залучення потенціалу регіонів, а також неурядових та молодіжних організацій.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, визначено дати проведення заходів у регіонах України: у Кривому Розі - 16 травня, у Тернополі, Івано-Франківську та Луцьку - 23 травня, у Сімферополі та Полтаві - 6 червня.

За словами В.КИРИЛИЧА, МЗС у співпраці з іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади України розпочали підготовку комплексу заходів з метою проведення Днів Європи на належному рівні.