”Газпром” збільшить постачання газу до Польщі

Варшава. 30 березня. УНІАН. ВАТ «Газпром» у рамках компенсації за контрактом з компанією «РосУкрЕнерго» має намір щорічно поставляти до Польщі додатково 10 млрд. кубометрів газу до 2022 року.

Як пише польське видання Rzeczpospolita, таку пропозицію озвучили представники російського газового монополіста під час вступних переговорів із польською нафтогазовою компанією PGNiG, яка після газового конфлікту України та Росії намагалася знайти альтернативного постачальника газу, недоотриманого від «РосУкрЕнерго», співвласником якого є «Газпром».

Видання зазначає, що згода Польщі на пропозицію росіян перекреслить плани щодо диверсифікації газових поставок у країну, яка за останні декілька років імпортувала близько 70% газу з Росії.

«Замість запланованих 7,5 млрд. кубометрів газу на рік Польща повинна була б купувати 10 млрд. до 2014 року, а в наступні 8 років імпорт ще додатково збільшився б», – зазначає газета.

За даними видання, за рахунок великих обсягів при нинішніх цінах на газ країна платила б «Газпрому» додатково близько 750 млн. доларів на рік.

Газета відзначає сильні позиції Росії, оскільки на даний момент Польща не має можливостей для отримання додаткових обсягів газу з інших джерел.

Для диверсифікації поставок Польща планувала побудувати газопорт на Балтійському морі, щоб одержувати катарський газ, і провести газопровід у Данію, через який могла б одержувати газ із Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого ц.р. польський віце-прем`єр Вальдемар ПАВЛЯК не виключив можливість підписання до квітня ц.р. нового контракту з «Газпромом» на поставки газу до Польщі. Росіяни для додаткових поставок наполягають на внесенні змін до Ямальського договору від 1993 року, який визначає умови поставок газу до Польщі та Німеччини по Ямальському трубопроводу до 2022 року.

Як повідомлялося, 38-мільйонна Польща єдина з 27 країн Євросоюзу після завершення газового конфлікту України і РФ продовжує недоотримувати частину газу, який раніше їй поставляла компанія «РосУкрЕнерго».

«Газпром» у січні-лютому ц.р. частково компенсував недопоставки газу за контрактом із «РосУкрЕнерго», але робив це нерегулярно: то поставляв, то припиняв поставки додаткових обсягів.

Російський «Коммерсант» і польські газети писали, що «Газпром», який є найбільшим акціонером «РосУкрЕнерго», намагається добитися від Польщі зниження вартості транзиту російського газу по Ямальському газопроводу, контролю над компанією, яка є його оператором, і більшої ціни на газ для поляків.

Крім того, на думку експертів, росіяни хочуть добитися від поляків підтримки проекту Nord Stream, проти якого гостро виступає Польща, пропонуючи спорудження другої гілки Ямальського газопроводу польською територією.

Будівництво другої гілки передбачено Ямальським договором, зміни до якого хоче внести Російська Федерація.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів природного газу. При цьому імпорт газу безпосередньо з Росії становить 6,2 млрд. кубометрів на рік, власний видобуток газу – 4,2 млрд. кубометрів.

У 2007 році 70% загального обсягу імпортованого газу Польща придбала у Російської Федерації, ще 25% – у «РосУкрЕнерго».

Після газового конфлікту Києва та Москви, у зв`язку з яким виникли проблеми з поставками газу в країни Євросоюзу, зокрема до Польщі, польський уряд вкотре оголосив про намір диверсифікувати поставки газу, зокрема, здійснювати закупівлі норвезького газу й скрапленого газу з Катару.