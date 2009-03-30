Єврокомісія надасть ще 60 млн. євро Афганістану

Брюссель. 30 березня. УНІАН Єврокомісія готова додатково надати 60 млн. євро для Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні в Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, оголошення про виділення додаткових коштів буде зроблено 31 березня в Гаазі під час Міжнародної конференції щодо Афганістану, в якій, зокрема, візьме участь комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Гроші передбачені на підтримку проведення парламентських виборів в Афганістані, допомогу поліції та продовольчу допомогу. Ця сума стане додатковою до оголошених раніше Єврокомісією 700 млн. євро, що виділятимуться протягом 2007-2010 років.

Загалом з 2002 року Єврокомісія пообіцяла надати Афганістану 1,6 млрд. євро, з яких 1,2 млрд. євро вже витрачені на підтримку стабільності та безпеки в країні.