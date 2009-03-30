Сікорський бачить Росію в НАТО
Щоб вирішувати глобальні проблеми
Київ. 30 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ висловився за вступ Росії до НАТО, повідомляє радіо «Свобода».
”Ми потребуємо Росії для того, щоб вирішувати європейські та глобальні проблеми, тому я вважаю, що вступ Росії до НАТО був би правильним”, - заявив Р.СІКОРСЬКИЙ.
За словами польського міністра закордонних справ, приєднання Росії до НАТО призвело б, серед іншого, до демократизації країни і до того, що армію контролювали б політики.
”Завдяки цьому російські генерали перестали б врешті-решт використовувати загрози як важіль зовнішньої політики”, - підкреслив Р.СІКОРСЬКИЙ.
Міністр закордонних справ Польщі розглядається як один з кандидатів на пост Генерального секретаря НАТО. Не дивлячись на політичні спори, його кандидатуру підтримують як коаліційні сили, так і представники польської опозиції.
Хоча шанси Р.СІКОРСЬКОГО на цей пост невеликі - США, Великобританія та ще ряд держав Північноатлантичного альянсу підтримують кандидатуру данського прем`єра Андерса Фога РАСМУССЕНА, проте польські дипломати посилено лобіюють кандидатуру Р.СІКОРСЬКОГО в країнах-членах НАТО, зазначає радіо «Свобода».