Польща стала третім найбільшим торговим партнером України

Варшава. 31 березня. УНІАН. Українсько-польський товарообіг в минулому році зріс на 45% - до 6,6 млрд. доларів, що вивело Польщу на перше місце серед торговельних партнерів України в державах Східної Європи і на третє - у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Олександр МОЦИК сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

За даними статистики українського посольства, обсяги торгівлі України з Польщею перевищили товарообіг з Китаєм (6,15 млрд. дол.), Туркменістаном (близько 1 млрд. дол.), Італією (5,34 млрд. дол.), Казахстаном (4,95 млрд.) та Білоруссю (4,9 млрд.).

Більший товарообіг Україна мала лише з Німеччиною (близько 9 млрд. дол.) та Росію (35 млрд. дол.).

Посол відзначив, що зростанню товарообігу сприяв вступ України до Світової організації торгівлі минулого року, збільшення взаємних інвестицій, сприятлива коньюнктура та активізація двостороннього співробітництва.

За даними статистики, в минулому році українські підприємства експортували до Польщі товарів на суму близько 2,3 млрд. доларів, в той час як польський експорт до України зріс майже до 4,3 млрд. доларів.

О.МОЦИК повідомив, що польські підприємства інвестували в Україну в минулому році близько 700 млн. дол., що на близько 3,5% більше показників попереднього року.

За даними статистики, українські підприємства натомість збільшили свої інвестиції в Польщу в порівнянні з минулим роком на понад 30% - до близько 50 млн. дол.

Український посол оптимістично оцінив можливості розвитку двосторонньої співпраці між країнами в поточному році, незважаючи на погіршення економічних умов, спричинене світовою фінансовою кризою.