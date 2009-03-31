У херсонській школі відкрито кабінет польської

Херсон. 31 березня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні відкрив кабінет польської мови у херсонській школі №11.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

На церемонії був присутній також Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО.

Згідно з повідомленням, кабінет відкрито за рахунок польської сторони.

Також посол подарував школі комплекти підручників польської мови.

Польська мова як факультатив введена у цій школі 4 роки тому. Зараз викладається як друга іноземна мова у 5-6 класах.