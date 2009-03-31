Росія відновить діалог з НАТО
Медведєв каже, що РФ ніколи не виступала за обмеження відносин
Москва. 31 березня. УНІАН. Росія відновлює діалог із НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у Берліні, яка транслювалася у прямому ефірі російським інформаційним каналом «Вести».
”Найближчим часом відбудеться відновлення повноформатного діалогу в рамках Ради Росія-НАТО. Ми в цілому вітаємо те, що відбувається, ми ніколи не виступали за те, щоб обмежити ці відносини. У якийсь момент вони провисли не з нашої вини”, – заявив Д.МЕДВЕДЄВ.
За його словами, Росія готова вибудовувати новий діалог із альянсом.
”Це не означає, що ми повинні повністю концентруватися тільки на цих відносинах (Росія-НАТО), якими важливими вони не були б... Ми маємо думати про те, щоб ці відносини відбувалися і в інших формах, маються на увазі відносини і між РФ і ЄС, які теж здатні зробити свій внесок у забезпечення європейської безпеки”, – зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.