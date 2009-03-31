Росія відновить діалог з НАТО

Москва. 31 березня. УНІАН. Росія відновлює діалог із НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у Берліні, яка транслювалася у прямому ефірі російським інформаційним каналом «Вести».

”Найближчим часом відбудеться відновлення повноформатного діалогу в рамках Ради Росія-НАТО. Ми в цілому вітаємо те, що відбувається, ми ніколи не виступали за те, щоб обмежити ці відносини. У якийсь момент вони провисли не з нашої вини”, – заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, Росія готова вибудовувати новий діалог із альянсом.

”Це не означає, що ми повинні повністю концентруватися тільки на цих відносинах (Росія-НАТО), якими важливими вони не були б... Ми маємо думати про те, щоб ці відносини відбувалися і в інших формах, маються на увазі відносини і між РФ і ЄС, які теж здатні зробити свій внесок у забезпечення європейської безпеки”, – зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.