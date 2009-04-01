ЄБРР надав 20 млн. дол. кредиту ”Астарті”

Київ. 1 квітня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав кредит на суму 20 млн. дол. українській компанії ”Астарта” терміном на 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання кредитного договору відбулося сьогодні.

Кредит буде використаний для рефінансування частини короткострокових кредитів ”Астарти” та інвестицій у підвищення енергоефективності на цукрових заводах і агрофірмах компанії.

Як повідомлялося, в лютому ц.р. ЄБРР розпочав реалізацію Програми підтримки підприємств середнього розміру, загальний обсяг якої становить 250 млн. євро. Під час цієї програми приблизно 25 компаній одержать фінансування в розмірі до 20 млн. євро кожна. Кредит ”Астарті” стане першим у рамках цієї програми.

Довідка УНІАН. ASTARTA Holding N.V. контролює агропромисловий холдинг «Астарта-Київ», котрий є одним з лідерів цукрової галузі України.

«Астарта-Київ» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, діяльність якого пов`язана з виробництвом цукру, а також з вирощуванням, обробкою і торгівлею сільськогосподарською продукцією. До складу холдингу входять п`ять цукрових заводів, а також 37 агрофірм, які обробляють понад 135 тис. га землі. Виробничі активи зосереджені в Полтавській, Вінницькій і Хмельницькій областях, головний офіс розташований у Києві.

У 2007 р. холдинг виробив понад 155,5 тис. тонн цукру, 856,5 тис. тонн цукрових буряків, 201 тис. тонн зернових та олійних культур, 28,1 тис. тонн молока. Частка холдингу в загальному обсязі виробництва бурякового цукру в Україні склала 8,4%.

ASTARTA Holding N.V. є публічною компанією, акції холдингу з серпня 2006 року котируються на Варшавській фондовій біржі.

ЄБРР в Україні до березня 2009 року взяв на себе зобов`язання на суму понад 4,4 млрд. євро в 173 проектах.