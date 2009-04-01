ВР передумала і ратифікувала угоду з ЄІБ

Київ. 1 квітня. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Фінансову угоду (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 КВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 374 народних депутати із 440, зареєстрованих в сесійній залі.

Ратифікація Угоди створює законодавчі підстави для фінансування проекту будівництва повітряної лінії від Рівненської АЕС до нової підстанції ”Київська”.

В угоді зазначається, що 19 грудня 2006 р. Рада Європейського Союзу (далі – ЄС) запросила Банк узяти участь у фінансуванні вибраних проектів, які становлять значний інтерес для ЄС, у галузі транспорту, енергетики, телекомунікацій та інфраструктури довкілля у Східній Європі, Південному Кавказі та Росії, і з цією метою Рада ЄС надала Банкові гарантію від імені Співтовариства стосовно покриття втрат за позиками в рамках прийнятних проектів, які реалізуються в країнах, де діє Європейський механізм політики добросусідства та партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument), а 17 квітня 2007 р. Рада директорів Банку санкціонувала виконання цього нового доручення.

Україна пропонувала здійснити проект під назвою «Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київcька», що складається з розробки проекту, будівництва та експлуатації лінії електропередачі 750 кВ між м. Рівне та м. Київ довжиною 350 км, а також кількох менших за обсягом об’єктів з передачі електроенергії, пов’язаних з підстанцією 750/330 кВ Київська.

Україна звернулася з проханням до Банку відкрити на його користь кредит у сумі 150 млн. євро на фінансування проекту. Вартість проекту, запропонована для співфінансування Банком та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР), за оцінкою Банку на підставі наявної у Банку інформації на момент оцінювання проекту, становить 300 млн. євро.