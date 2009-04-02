ЄБРР надав грант в 11,7 млн. євро Івано-Франківську

Київ. 2 квітня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав 11,7 млн. євро на модернізацію системи опалення і гарячого водопостачання в Івано-Франківську.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в четвер, у якому не уточнюються інші параметри кредиту.

Кредит наданий міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

Кошти будуть використані для фінансування програми підприємства, спрямованої на зниження втрат енергії, а також на зменшення споживання газу та електрики.

Модернізація мереж опалення включатиме заміну старих бойлерів, встановлення бойлерів, що працюють на біомасі, і впровадження газових когенераційних установок.

За даними прес-служби, Шведське Агентство міжнародного розвитку надасть окремий грант на суму 50 млн. шведських крон, який також буде використаний для модернізації мереж центрального опалення міста.

Очікується, що заходи з підвищення енергоефективності знизять викиди CO2 «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на 90000 тонн у період з 2008 по 2012 роки. Завдяки цьому в підприємства з`явиться можливість продати вуглецеві кредити через Багатобічний фонд вуглецевих кредитів ЄБРР.

Кошти технічної співпраці для цього проекту були надані Нідерландами, Консультативним фондом державно-приватної інфраструктури Міжнародного банку реконструкції і розвитку, а також фондом акціонерів ЄБРР.

Довідка УНІАН. Івано-Франківськ – місто в Західній Україні з населенням 200 тис. чоловік.

Європейський банк реконструкції і розвитку на 1 березня 2009 року взяв зобов`язання з надання в Україні інвестицій на суму 4,4 млрд. євро в рамках 173 проектів.