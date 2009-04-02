На 27 літаках в ЄС вже можна користуватися мобільним

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Перші 27 літаків в Європі обладнані пристроями для можливості безпечного використання мобільних телефонів під час перельотів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

За даними прес-служби, з моменту схвалення у квітні 2008 року відповідного законодавства, що встановлювало правила безпечного використання мобільних телефонів під час авіа перельотів, в Європі було створено два оператори зв’язку, які займаються питанням надання послуг мобільного зв’язку у повітрі: OnAir (Женева) та AeroMobile (Лондон). Три авіакомпанії – ірландська Ryanair, португальська TAP та британська BMI розпочали діяльність з обладнання літаків відповідними пристроями. На сьогодні кількість таких літаків становить 27, і має подвоїтися до кінця року.

Поки невідомі остаточні ціни на користування мобільним зв’язком в повітрі, однак, за даними Єврокомісії, ціни починатимуться від 1,60 євро за хвилину для дзвінків та від 0,43 євро – для текстових повідомлень.