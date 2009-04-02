Президент Європарламенту перед виборами відвідає Київ

Київ. 2 квітня. УНІАН. 5-7 квітня в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Європейського парламенту Ганс Герт ПЬОТТЕРІНГ.

Як повідомили УНІН у прес-службі ВР, програмою візиту передбачені зустрічі президента Європарламенту з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Г.ПЬОТТЕРІНГ також виступить під час додаткового пленарного засідання Верховної Ради України 6 квітня.

У рамках офіційного візиту запланована участь Г.ПЬОТТЕРІНГА у засіданні круглого столу з представниками неурядових організацій.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в ЄС відбудуться нові вибори до Європарламенту.