Генсеком НАТО обрано Расмуссена

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Новим Генеральним секретарем НАТО стане прем’єр-міністр Данії Андрес Фог РАСМУССЕН .

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенню самміту НАТО його чинний Генеральний секретар Яап де Хооп СХЕФФЕР .

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ , у свою чергу привітав датського колегу з обранням, і зазначив, що рішення було прийнято країнами-членами НАТО одностайно.

Як повідомляв УНІАН, проти кандидатури А.РАСМУССЕНА виступала Туреччина, яка була незадоволена тим, як А.РАСМУССЕН поводив себе в 2006 році під час скандалу, коли одне з датських видань оприлюднила карикатуру на пророка Мухаммеда, що викликало хвилю протестів в ісламському світі.