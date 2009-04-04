НАТО реформуватиме військові формування

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери НАТО заявляють про наміри подальшого реформування військових формувань для підвищення боєготовності.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації НАТО, схваленій за підсумками самміту.

“Ми продовжимо адаптувати сили НАТО, структуру та процедури для відповідності безпековим викликам, які ми маємо”, - зазначається у документі.

“Ми готові підтримувати зусилля для підвищення боєготовності наших сил, життєздатності та сумісності”, - написано в декларації. При цьому, ключовими силами НАТО лідери назвали сили швидкого реагування.

Конкретні заходи, які мають бути зроблені для цього, планується визначити на засіданні Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів оборони у червні цього року.

У декларації також вітається досягнення згоди щодо нового процесу оборонного планування, і наголошується на намірах працювати над поширенням застосування вертольотів, поглибленням співпраці в транспортній авіації та створення системи наземного спостереження Альянсу.

Крім того, лідери НАТО наголосили на намірах розвивати можливості поліцейських сил, що беруть участь в операціях НАТО.