Президент ЄП закликав політичних лідерів України співпрацювати

Київ. 6 квітня. УНІАН. Президент Європейського парламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ закликав усіх політичних лідерів України переступити через внутрішні політичні розбіжності і працювати разом для забезпеченням довгострокової політичної стабільності в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Г.-Г.ПОТТЕРІНГ нагадав, що «довга і постійна політична нестабільність» є серйозною проблемою для будь-якої країни, в тому числі й для України, і сповільнює процес розвитку держави та проведення необхідних реформ.

Г.-Г.ПОТТЕРІНГ зазначив, що говорить це «не як професор, який читає лекцію, а як справжній друг України», і передає думку «від друзів України».

Президент Європарламенту наголосив, що будь-яка серйозна політична криза не має «швидких ліків», які можуть її вилікувати, але ці ліки існують і успішно були використані в інших європейських країнах».

Г.-Г.ПОТТЕРІНГ вважає, що для України надзвичайно важливо провести «справжню конституційну реформу, яка створить серйозну систему розподілу повноважень між усіма гілками влади на основі рекомендацій Венеційської комісії».

Він також наголосив на необхідності проведення судової реформи, відокремленні бізнесу від політики та боротьбі з корупцією.

За словами Г.-Г.ПОТТЕРІНГА, в останні роки, в останні місяці, тижні і навіть дні в Україні склалася «досить складна комбінація економічних проблем, а також політичної кризи».

За його словами, «глобальна фінансова криза вразила Україну надзвичайно».

Г.-Г.ПОТТЕРІНГ додав, що європейські країни занепокоєні «поглибленням економічного спаду в Україні».

Президент Європарламенту наголосив, що рішення Міжнародного валютного фонду про відновлення співпраці з Україною «має спиратися на політичну волю і на мужність українських лідерів, щоб забезпечити всі серйозні кроки на проведення економічних реформ».

Він нагадав, що 2 квітня Європарламент прийняв резолюцію про засудження комуністичного режиму. Після цих слів деякі члени фракції Комуністичної партії України почали висловлювати невдоволення такою позицією.

Також невдоволені вигуки лунали під час того як Г.ПОТТЕРІНГ говорив про те, що помаранчева революція увійде в історію.

З рядів фракції Партії регіонів та КПУ знову лунали вигуки і Президент Європарламенту не зрозумів, у чому справа, і запитав, які проблеми.

У відповідь деякі депутати з фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” прокричали, мовляв, проблем не має, мовляв, це просто комуністи кричать.