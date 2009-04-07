”Східне партнерство” прискорить інтеграцію України до ЄС

Київ. 7 квітня. УНІАН. Участь України у програмі Європейського Союзу «Східне партнерство» дозволить прискорити інтеграцію нашої держави до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив сьогодні перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що «Східне партнерство» створено для цілого регіону, до якого входять країни з різним рівнем розвитку. За його словами, це і Україна, яка «стоїть на порозі підписання угоди про політичну асоціацію з ЄС», і, умовно кажучи, Вірменія, яка тільки починає шлях до європейських стандартів і цінностей.

В.ОГРИЗКО зазначив, що Україна має свій шлях інтеграції в рамках двостороннього співробітництва Україна-ЄС. Він нагадав, що на цей рік заплановано підписання угоди про асоціацію, яка зробить поступ України до ЄС невідворотним. При цьому він відзначив, що не можна порівнювати існуючу асоціацію Чилі або Марокко з ЄС і України. У випадку з нашою державою, підкреслив перший заступник секретаря РНБО, в угоді про асоціацію буде чітко прописано механізм поступової реальної інтеграції України до Євросоюзу.

Таким чином, зазначив В.ОГРИЗКО, мета «Східного партнерства» для кожної з країн-учасниць цього проекту різна. Для якоїсь держави це буде програмна допомога для того, щоб підняти стандарти суспільного життя до європейського рівня, а для України – це додатковий елемент, який допоможе на шляху до ЄС.

«Ми будемо використовувати всі можливості «Східного партнерства» для того, щоб підсилити свій шлях до Європейського Союзу», - підсумував В.ОГРИЗКО.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Інавгураційний саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.