Відновлення віз для європейців погіршить відносини з ЄС

Київ. 7 квітня. УНІАН. Відміна безвізового режиму для в’їзду громадян Євросоюзу до України негативно вплине на відносини нашої держави з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я не думаю, що це крок, який буде сприяти нашому діалогу з Європейським Союзом в цілому, уже не говорячи про конкретні візові справи”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Тому, на його думку, у порушенні цього питання було більше емоцій, ніж практичного розрахунку, і воно не матиме перспектив реалізації.

В.ОГРИЗКО також повідомив, що офіційна позиція РНБО щодо можливості відміни безвізового режиму для громадян Євросоюзу не обговорювалася.

Водночас він зауважив, що безвізовий режим поїздок українців до країн ЄС буде можливим лише тоді, коли наша держава виконає вимоги щодо облаштування кордонів та запровадить ефективну систему боротьби з нелегальною міграцією і контрабандою. До того, переконаний В.ОГРИЗКО, візи для українців відмінені не будуть.