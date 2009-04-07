ЄС самостійно вирішуватиме питання про вступ Туреччини

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ Австрії Міхаель СПІНДЕЛЕГГЕР наголошує, що ЄС самостійно вирішуватиме питання про приєднання Туреччини.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив, коментуючи висловлену Президентом США Бараком ОБАМОЮ підтримку вступу Туреччини до ЄС.

“Це не новина. Адміністрація Джорджа БУША (попереднього Президента США – УНІАН)”, - заявив він.

“Але зрозуміло, що ЄС та його країни-члени будуть самостійно вирішувати”, - додав він в інтерв’ю радіостанції Radio Oe1.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина розпочала переговори про вступ до ЄС в 2005 році. З того часу, Брюссель та Анкара відкрили переговори по 35-ти главах угоди.

Б.ОБАМА заявив 5 квітня про свою підтримку вступу Туреччини до ЄС.