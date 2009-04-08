Революція в Молдові викликана корупцією Компартії

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Європейські експерти відзначають відмінності “революції” в Молдові від інших на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, головний партнер в області політики Європейської Ради із зовнішніх відносин (неурядового європейського центру політичних досліджень – УНІАН) Ендрю УІЛСОН вважає, що причини агресивних виступів у Молдові полягають у зростаючій корупції правлячої Комуністичної партії.

“Натовп не задоволений не вкраденим вибором, а зростаючою корупцією правлячої Комуністичної партії, її останнім поворотом в бік Росії та серйозною економічною кризою”, - вважає він.

У свою чергу партнер в області політики Ніку ПОПЕСКУ, молдовський політолог, вважає за необхідне втручання в розвиток подій в Молдові Європейського Союзу.

“(Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики – УНІАН) Хав’єр СОЛАНА має негайно поїхати до Кишинева для посередництва між політиками і протестуючими до подальшого пролиття крові”, - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі розпочалися масові акції протесту. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія отримала 50% голосів. 7 квітня маніфестанти захопили резиденцію Президента країни та підпалили документи в бюро перепусток парламенту. Під вечір лідери опозиції та влади домовилися про проведення перерахунку бюлетенів. У сутичках з поліцією, за повідомленнями ЗМІ, постраждали десятки осіб.

Лише вночі правоохоронним органам вдалося взяти ситуацію під контроль, генеральний прокурор Молдови Валерій ГУРБУЛЯ. 7 квітня ввечері Президент Молдови Володимир ВОРОНІН закликав Захід втрутитися у врегулювання ситуації.