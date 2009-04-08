В Італії від землетрусу загинуло двоє українців

Київ. 8 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України підтверджує, що внаслідок землетрусу в Італії загинули двоє громадян України - одна дитина та одна доросла жінка.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, за даними Посольства України в Італії, внаслідок землетрусу з епіцентром у місті Аквіла (регіон Абруццо), близько 1500 осіб, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дитини, отримали поранення, ще понад 70 тисяч втратили свої домівки.

За інформацією регіональної служби цивільного захисту регіону Абруццо, кількість постраждалих внаслідок землетрусу продовжує зростати. У потерпілих районах оголошено надзвичайний стан. 7 квітня прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ заявив про припинення рятувальних робіт через 48 годин, після чого 30 осіб, які вважаються зниклими безвісти, будуть оголошені мертвими.

7 квітня у регіоні Абруццо були зареєстровані повторні підземні поштовхи силою 5,8 балів за шкалою Ріхтера. У результаті повторного землетрусу повністю зруйновані всі будівлі міста. У зону землетрусу потрапили також регіони Емілія Романія та Реджіо Калабрія.

Посольство України в Італії продовжує відстежувати подальший розвиток ситуації в зоні стихійного лиха.