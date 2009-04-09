ING згортає діяльність в Україні

Київ. 9 квітня. УНІАН. Голландська ING Група згортає роздрібний бізнес в Україні та реструктуризує напрями діяльності «ІНГ Банк Україна».

«Сьогодні ING Група оголосила про своє рішення згорнути недавно початий роздрібний бізнес у сфері банківських послуг в Україні. Таке рішення є частиною глобального процесу перегляду бізнес-портфелю ING з метою спрощення структури ING Групи», - сказано в повідомленні прес-служби банка, оприлюдненому сьогодні.

У прес-релізі зазначено, що в сьогоднішніх складних економічних умовах ING Група зобов`язана продовжувати оптимізувати свій капітал і вирівнювати баланс. Саме тому було ухвалено рішення не залучати масштабні інвестиції, необхідні для успішного розвитку роздрібного банківського бізнесу в Україні.

АБ «ІНГ Банк Україна» запевняє, що всі зобов`язання перед клієнтами і працівниками буде дотримано. Роздрібні офіси АБ «ІНГ Банк Україна» працюватимуть до 29 травня 2009 року. Найближчим часом клієнти будуть проінформовані щодо процесу закриття їхніх рахунків.

Як повідомляв УНІАН, «ІНГ Банк Україна» почав надавати послуги в роздрібному секторі в червні 2008 року. 2009 року банк планував відкрити свої відділення в Одесі, Харкові, Львові, Донецьку, Дніпропетровську, а до кінця 2010 року розвинути свою мережу до 250 відділень, включаючи міста з населенням понад 100 тис. осіб.

Довідка УНІАН. ”ING Банк” – міжнародний банк, входить до групи компаній ING, заснованої в Нідерландах.

За даними Національного банку України, на 1 січня 2009 року активи банку становили 9,506 млрд. грн., зобов`язання – 8,677 млрд. грн., власний капітал – 829,089 млн. грн., статутний капітал – 304,761 млн. грн.

Чистий прибуток за підсумками 2008 року становив 226,8 млн. грн.

За даними НБУ, 100% акцій банку володіє нідерландський «ІНГ Банк Н.В.».