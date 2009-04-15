Помер Моріс Дрюон

Відомий французький письменник прожив майже 91 рік

Київ. 15 квітня. УНІАН. Учора ввечері у своєму паризькому будинку помер один із найвідоміших сучасних французьких письменників Моріс ДРЮОН. Як повідомив телеканал «France 24» з посиланням на AFP, письменник, учасник французького Опору в роки Другої світової війни, колишній міністр культури Франції, не дожив кількох днів до свого 91-річчя. М.ДРЮОН написав десятки літературних творів, зокрема романи, серед яких серія «Прокляті королі», що принесла авторові світову славу.

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