Помер Моріс Дрюон
11:04, 15 квітня 2009Новини ЄС
0 0
Відомий французький письменник прожив майже 91 рік
Київ. 15 квітня. УНІАН. Учора ввечері у своєму паризькому будинку помер один із найвідоміших сучасних французьких письменників Моріс ДРЮОН.
Як повідомив телеканал «France 24» з посиланням на AFP, письменник, учасник французького Опору в роки Другої світової війни, колишній міністр культури Франції, не дожив кількох днів до свого 91-річчя.
М.ДРЮОН написав десятки літературних творів, зокрема романи, серед яких серія «Прокляті королі», що принесла авторові світову славу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter