Богатирьова поїде до Польщі

Варшава. 15 квітня. УНІАН. На 28-29 квітня заплановано візит секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ до Польщу.

Про це повідомили УНІАН у Посольстві України у Польщі.

За даними посольства, Р.БОГАТИРЬОВА в ході візиту проведе консультації з головою Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Александром ЩИГЛО з питань безпеки.

За даними прес-служби BBN, 15-16 квітня у Києві відбуваються консультації польських та українських експертів польського Бюро та РНБО з питань загроз безпеці України та Польщі.

Крім цього, сторони планують обговорити програму ЄС «Східне партнерство», до якого включена Україна, а також результати ювілейного саміту НАТО, який відбувся на початку квітня цього року.